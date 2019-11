Genoa, continua la protesta della Nord

Genoa, i tifosi hanno bersagliato soprattutto il numero uno Preziosi ma la protesta dei supporters dei grifoni non si fermerà

Periodo buio in casa Genoa e sicuramente la sconfitta di ieri in casa per 1-3 subita dall’Udinese non aiuta. I grifoni infatti occupano la parte bassa della classifica e la contestazione da parte dei tifosi è già partita.

Nel match contro il Brescia infatti per dieci minuti il settore dedicato al tifo è rimasto vuoto e anche ieri non sono stati esposti striscioni di alcun genere nel settore più caldo di Marassi. Nel mirino c’è anche il patron Preziosi.