Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria 1-1: risultato e cronaca in diretta live

Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Posticipo scoppiettante in questa Domenica di Serie A. In programma alle 20:45 c’è infatti il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Due squadre in grande difficoltà, che hanno perso le ultime tre gare consecutivamente. Dopo la sosta per le Nazionali però sia Juric che Giampaolo sono fortemente determinati a rilanciare il proprio campionato con una vittoria in un match così importante. Vedremo chi dei due avrà la meglio, ma la sensazione è che un pareggio non servirebbe a nessuno.

Genoa-Sampdoria 1-1: il tabellino

MARCATORI: pt 7′ Quagliarella, 17′ Piatek rig

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. All. Juric

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

ARBITRO: Doveri

Genoa-Sampdoria: diretta live e sintesi

19′ pt – Tentativo ambizioso di Quagliarella, palla altissima

17′ pt – Goooool! Va proprio Piatek che spiazza Audero

16′ pt – Piatek va via ad Andersen ed entra in area, Audero lo stende: è calcio di rigore

13′ pt – Buona ripartenza del genoa, ma Piatek spreca tutto commettendo un ingenuo fallo di mano

10′ pt – Genoa che reagisce subito andando a cercare Kouamè, si chiude bene la difesa doriana

7′ pt – Goooooool! Quagliarellaaaa! Porta lui avanti il Genoa con un bel colpo di testa sul secondo palo. Lasciato troppo solo dalla difesa però l’ex Toro

5′ pt – Genoa momentaneamente in 10 uomini, perché Piatek ha subito un colpo al volto ed è a bordo a campo a farsi medicare

4′ pt – Risponde la Samp con Praet, palla messa in angolo dalla difesa

1′ pt – Subito un lancio a cercare Piatek che era però in offside

1′ pt – Tutto pronto al Ferraris, comincia il derby della Lanterna in una splendida cornice di pubblico

Genoa-Sampdoria: formazioni ufficiali

Tutto confermato in casa Genoa con Juric che conferma il solito 3-5-2 con Piatek-Kuoamè in avanti. In regia ci sarà ancora Veloso affiancato da Bessa e Hiljemark, con Romulo e Lazovic sulle fasce. In casa Sampdoria invece Giampaolo sorprende tutti mischiando un po’ le carte rispetto alle indicazioni della vigilia. Alla fine ce la fa Ekdal che sarà regolarmente in mezzo al campo insieme a Praet e Jankto. Sulla trequarti però non ci sarà Saponara bensì Ramirez ad innescare la coppia d’attacco Defrel-Quagliarella.

📋 La formazione del Grifone per #GenoaSampdoria 🔴🔵 DALE GENOA!!! 💪 pic.twitter.com/vYDDjITK0L — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 25, 2018

Genoa-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

Per entrambi gli allenatori questo derby potrebbe significare la svolta della stagione. Per questo Juric conferma la coppia Piatek-Kouamè in avanti alla ricerca di gol preziosi. A centrocampo invece un mix di muscoli e talento con Hiljemark, Bessa e Veloso. Sulle fasce spazio per Romulo e Lazovic. In porta ci sarà sempre Radu, difeso da Birachi, Romero e Criscito. Giampaolo risponde con il solito 4-3-1-2 con Audero in porta e la disea a quattro composta da Andersen e Tonelli centrali e dai due terzini Murru e Bereszynski. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Linetty, mentre Ekdal sembra non essere al meglio. Pronti quindi Jankto e Vieira insieme a Praet. Sulla trequarti poi agirà Saponara alle spalle di Quagliarella e Defrel.

Genoa-Sampdoria: i precedenti del match

Il derby di Genova è sempre stato uno dei più sentiti di tutta l’Italia. La rivalità tra Genoa e Sampdoria ha dato vita negli anni a sfide indimenticabili. Nell’ultimo periodo però è stata la sponda blucerchiata a fare la voce grossa, con tre vittoria nelle ultime cinque gare. Una invece la vittoria del grifone, mentre la sfida più recente, quella del 7 aprile scorso è terminata 0-0.

Genoa-Samdoria: l’arbitro del match

Per dirigere questo derby di Genova è stato sceto un arbitro molto esperto come il 41enne Daniele Doveri della sezione di Roma, ma nato a Volterra. Il fischietto toscano infatti ha iniziato la propria carriera nel 1996 nelle categorie minori e dal 2011 è un arbitro fisso del campionato di Serie A. Una scelta di grande esperienza dunque che saprà dirigere al meglio un incontro delicato come il derby della Lanterna.

Genoa-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

