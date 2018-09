Genoa, Ballardini può sorridere: sette punti in più rispetto alla scorsa stagione

Non un inizio di stagione esaltante per il Genoa, ma comunque positivo: sette punti in più rispetto alla scorsa stagione

Nove punti in cinque partite con Piatek capocannoniere. E questo il bicchiere mezzo pieno. Quello vuoto recita: 10 gol subiti e 2 sconfitte pesanti. E’ la stagione del Genoa, a due facce, sempre sospeso tra la parte alta della classifica e quella bassa. C’è un dato, però, che può far sorridere il tecnico Ballardini, quello relativo ai punti raccolti rispetto allo scorso anno. Rispetto al campionato passato, dopo sei giornate e con una da recuperare, la squadra rossoblù è quella che ha fatto segnare il miglioramento più evidente, in termini di punti, nell’intero lotto della Serie A. Con un +7 il Grifone è leader di questa graduatoria.

Nella pancia del Ferraris mister Ballardini aveva già affisso i manifesti programmatici per la partita con il Frosinone. Appuntamento domenica. Manco il tempo di godersi il successo. Perchè le ultime due trasferte del suo Genoa hanno fatto registrare due pesanti capitomboli contro Sassuolo e Lazio. Meglio non incappare nel terzo, provando a spiccare il volo e dando una stabilità a questo inizio di stagione.