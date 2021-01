Strootman: «Felice di tornare. Europei? Penso solo al Genoa»

Kevin Strootman ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del Genoa al suo arrivo in Italia: le sue parole a Sky Sport

RITORNO IN SERIE A – «Sono molto contento di tornare in Italia, stavo molto bene qui, poi sono andato in Francia ora sono contento di questa opportunità e occasione di giocare nel Genoa. Non ho giocato molto nell’ultimo periodo, così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente. Ora penso solo ad aiutare il club: spero di aggiungere qualcosa a questa squadra forte, non vedo ora di trovare i miei nuovo compagni in allenamento e di giocare con loro».

EUROPEI – «Quello viene dopo, ora spero di aggiungere qualcosa al Genoa. Abbiamo giocatori molto forti, spero di ritrovare anche i tifosi allo stadio il prima possibile».