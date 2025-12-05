Genoa, testa all’Udinese: buone notizie per De Rossi: ci sono due rientri a disposizione del tecnico. Ecco i dettagli

Genoa, Malinovskyi e Norton-Cuffy rientrano a disposizione di De Rossi. L’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti contro l’Udinese

Il Genoa prova a voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e si concentra sulla prossima sfida di campionato contro l’Udinese. La sconfitta di Bergamo, seppur dolorosa, ha fornito indicazioni utili al tecnico Daniele De Rossi per valutare le seconde linee in vista del mercato di gennaio. L’allenatore ha ribadito la necessità di sfoltire una rosa giudicata troppo ampia, e il Chief of Football Lopez è già attivo in tal senso.



Scrive Tuttosport che dal campo arrivano buone notizie: Ruslan Malinovskyi ha smaltito la febbre ed è tornato ad allenarsi, pronto per la trasferta in Friuli. Rientra anche Norton-Cuffy dopo la squalifica. Ancora out Sabelli, mentre restano da valutare le condizioni di Cornet e Gronbaek, in fase di recupero. Ieri, prima di tornare a concentrarsi sul calcio giocato, una delegazione del club guidata dal DG Ricciardella e da De Rossi ha visitato l’ospedale pediatrico Gaslini, portando doni ai bambini ricoverati.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Se sul campo si cerca la normalità, dagli Stati Uniti continuano a giungere notizie allarmanti sul fronte societario, che coinvolgono indirettamente il futuro del club. Prosegue infatti la battaglia legale tra gli ex proprietari di 777 Partners, il gruppo A-Cap (attualmente detentore delle quote di minoranza del Genoa e gestore della fase di transizione) e i creditori di Leadenhall.



Il sito investigativo Josimar ha rivelato dettagli pesanti sull’inchiesta FBI in corso. L’accusa penale nei confronti di Josh Wander, co-fondatore di 777 Partners, sarebbe quella di aver architettato un piano per “frodare finanziatori e investitori” almeno dal 2021 al 2024. L’inchiesta evidenzia un punto critico: dalla primavera del 2023, momento in cui il presunto schema fraudolento iniziava a crollare, i vertici di A-Cap (incluso il CEO King) sarebbero entrati attivamente in un “comitato direttivo” di 777, prendendo parte alle decisioni finanziarie chiave. Un ruolo attivo che solleva interrogativi, soprattutto perché A-Cap non figura nell’elenco delle presunte vittime della frode.