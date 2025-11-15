Genoa, adesso è ufficiale! Nuovo acquisto in dirigenza per il Grifone: ecco il ruolo che ricoprirà! Il comunicato ufficiale

Il Genoa ufficializza un nuovo ingresso nella dirigenza rossoblù: svelato il ruolo nel comunicato del club

Prosegue il processo di rinnovamento societario del Genoa. Dopo l’uscita del direttore sportivo Marco Ottolini, corteggiato dalla Juventus, il suo posto è stato affidato a Diego Lopez, che ha scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore al posto di Patrick Vieira.

Intanto, il presidente romeno Dan Sucu rafforza la dirigenza rossoblù con l’ingresso di un connazionale: Razvan Rat, ex difensore di Rapid Bucarest, Shakhtar Donetsk, West Ham, Rayo Vallecano e Paok Salonicco. Il comunicato ufficiale:

COMUNICATO UFFICIALE – Genoa CFC è lieto di annunciare che Răzvan Raț è stato nominato ‘Sports Advisor to the Board’, nell’ambito del processo di riorganizzazione del club a seguito dell’arrivo dello Chief of Football Diego López.

Ex calciatore internazionale con una brillante carriera sia a livello di club che con la nazionale rumena, Raț ha completato i programmi UEFA MIP e CFM. Nel suo nuovo ruolo, fornirà consulenza a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società, coordinerà e consiglierà i dirigenti e gli azionisti del Club per allineare la strategia sportiva complessiva.

