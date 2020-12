Germania, Bierhoff difende Low: «Non lo mettiamo fuori combattimento»

Oliver Bierhoff difende Joachim Low dopo le recenti critiche al c.t.

Oliver Bierhoff, direttore della Nazionale tedesca, difende in conferenza stampa il commissario tecnico Joachim Low dopo le recenti critiche e le voci su un suo possibile esonero.

«La squadra ha potenzialità e qualità, ma ci manca la stabilità. Molto dipende dalla preparazione e dalla condizione fisica. La mia sensazione è che Low sia l’allenatore giusto per questo. La nostra Nazionale è sempre sotto pressione ma noi vogliamo vincere. Ma non mi piace basarmi sui risultati per esprimere un giudizio sui ragazzi perché gli elementi sono ampi. Non ci sono stati dialoghi con altri candidati. Non ne vedevo la necessità. Le critiche sono state tante e a Joachim fanno male, ma non lo mettono fuori combattimento. È piuttosto arrabbiato per il risultato contro la Spagna. L’ho ascoltato pensieroso, lui riflette sulle cose e poi vuole affrontarle».