Germania, Flick pronto a diventare c.t.: contratto di 4 anni

Hans-Dieter Flick è pronto a vestire i panni di nuovo commissario tecnico della Germania: i dettagli del contratto

Hans-Dieter Flick, dopo due anni di successi con il Bayern Monaco, è pronto a sedersi sulla panchina della Germania. Prima, però, la Nazionale tedesca disputerà Euro 2020 con Low come allenatore. Come riportato dalla Bild, questa mattina l’allenatore si sarebbe presentato negli uffici della Federazione per firmare il suo nuovo contratto come commissario tecnico.

Le prime indiscrezioni parlano di un contratto di quattro anni a cifre inferiori rispetto a quelle percepite al Bayern Monaco: Flick, come c.t. della Germania, dovrebbe infatti guadagnare meno dei 6.5 milioni di euro presi in Baviera.