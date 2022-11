Germania, Neuer: «Adesso serve una versione diversa di noi»

Manuel Neuer, portiere della Germania, ha parlato dopo il flop all’esordio Mondiale contro il Giappone: le dichiarazioni

Manuel Neuer ha parlato a Das Erste dopo il ko all’esordio a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Abbiamo perso per le occasioni da gol che abbiamo sbagliato, questo è chiaro. Non abbiamo difeso bene fino alla fine. Il Giappone ci ha messo sotto pressione nell’uno contro uno. Non eravamo calmi. Avevamo bisogno di un posizionamento migliore, come abbiamo fatto nel primo tempo. In realtà avevamo comunque il controllo della partita, ma poi ci siamo rimessi in gioco. Se non mostri presenza, allora ne paghi il prezzo. Ed è quello che è successo oggi. Dobbiamo migliorare molte cose, ora siamo sotto pressione. Questa era la partita più importante e abbiamo perso. Contro la Spagna servirà una versione diversa, dovremo dare tutto con l’avversario più difficile e portare in campo il potenziale che abbiamo».