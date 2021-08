Germania, paura per Felix Gotze: terapia intensiva dopo un colpo alla tempia

Paura per Felix Gotze, fratello del più celebre Mario, dopo uno scontro di gioco è stato portato in terapia intensiva: ecco cosa è successo

Un normale scontro di gioco con un compagno poteva risultare fatale a Felix Gotze. Il fratello di Mario, ex Bayern e Borussia Dortmund, ha subito un colpo alla tempia dopo un duello aereo in occasione della sfida tra il suo Kaiserslautern e Viktoria Koln. Trasportato di corsa in ospedale, era finito in terapia intensiva, prima delle rassicuranti notizie di oggi. Il club tedesco ha infatti comunicato che il giocatore sta meglio e potrebbe essere dimesso già domani.