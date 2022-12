Ayew shock: «Ho perso mio figlio prima della partita contro il Portogallo»

André Ayew, attaccante del Ghana, ha fatto una confessione shock dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar

André Ayew, attaccante del Ghana, ha fatto una confessione shock dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni:

«Ho peso il mio figlioccio la mattina prima della partita con il Portogallo. Anche mia figlia è stata portata d’urgenza in ospedale dopo l’Uruguay. Grazie all’Onnipotente Allah, sta migliorando. Questi momenti difficili mi ispireranno a tornare più forte e migliorare in futuro, e così credo lo faranno le Black Stars. Grazie a tutti per le vostre preghiere e per il sostegno incondizionato. Riposa in pace Adam».