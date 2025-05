Scudetto Napoli, Ghoulam: «Conte ha una super difesa e deve restare qui, penso che ADL farà questa cosa. I risultati dell'Inter esaltano ancora di più i miei ex compagni» - Calcio News 24

Le parole di Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, sulla corsa scudetto della squadra di Antonio Conte: «Portarlo a Napoli il capolavoro di ADL»

Faouzi Ghoulam, 34 anni, al Napoli ha giocato dal 2014 al 2022. Oggi sul Corriere dello Sport parla di tante cose in un’interessante intervista.

IL SUO FUTURO – «Non ho ancora deciso cosa fare, dipende anche da Koulibaly: noi facciamo tutto insieme. Nel frattempo viaggio, mi aggiorno e frequento i corsi Uefa: sono stato un giocatore e sto studiando i dirigenti e gli allenatori per capire prima di scegliere. Bisogna rispettare il calcio».

MCTOMINAY EREDE DI HAMSIK – «Per leadership e colpi decisivi, allora sì. Perl Marek è unico: per intelligenza, capacità atletiche e qualità tecnica non c’è nessuno come lui».

DE LAURENTIIS – «Il suo capolavoro è stato portare Conte. Spero che resti a Napoli. Anzi, ci credo: il presidente saprà dare le garanzie che giustamente chiede. Tutti si aspettano che vinca sempre soltanto perché è Conte, e se non ci riesce si parla del fallimento di Conte. Ogni pressione è su di lui, comprendo le sue esigenze».

COME CONTE AVREBBE FERMATO YAMAL – (ride) «Il punto di forza della squadra è la difesa: super, straordinaria. Come diceva Mark Cuban dei Mavericks: i campionati si vincono con la difesa. Tra l’altro, i risultati dell’Inter rendono ancora più esaltante la stagione del Napoli».

SALUTERA’ I SUOI EX COMPAGNI – «No, preferisco aspettare che siano liberi: bisogna rispettare il momento e non distrarre nessuno. Però prima o poi accadrà, anche perché Conte mi ha invitato a parlare con lui e ci tengo. A Napoli? E dove, altrimenti? Lasciamolo dov’è. Grazie».