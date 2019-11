Giallo Ronaldo: giocherà con il Portogallo nonostante l’infortunio. La Juve trema

Nessun riposo, nonostante l’infortunio al ginocchio: Ronaldo giocherà con il Portogallo. E Santos: «Se non fosse stato bene non l’avrei chiamato»

Giallo Ronaldo. Domenica sera Maurizio Sarri aveva richiamato in panchina Cristiano Ronaldo per un problema al ginocchio, facendo entrare al suo posto Dybala e scatenando la reazione furiosa del portoghese. Eppure, con i lusitani CR7 giocherà, sia stasera contro la Lituania che tra tre giorni contro il Lussemburgo. Con la Juventus che seguirà i due match con il fiato sospeso.

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, a Torino infatti c’è preoccupazione per le condizioni del centravanti. Il problema di CR7 è reale e andrebbe trattato con il riposo, per far riassorbire l’ematoma e far tornare il portoghese in forma. Ma Fernando Santos è di tutto altro parere e lo schiererà regolarmente in campo.