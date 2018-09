Giampaolo incorona Tonelli: «Mai avuto un giocatore così forte»

Giampaolo spende parole al miele per Tonelli: «Non abbiamo mai avuto un centrale così»

Fortemente voluto da Giampaolo e arrivato in blucerchiato al fotofinish, Lorenzo Tonelli si è già ritagliato uno spazio importante alla Sampdoria. Tanto da meritarsi le lodi del proprio allenatore. Già, se la Sampdoria ha schiantato il Napoli con una bellissima prestazione parte del merito va assegnato anche al centrale difensivo che è riuscito a disinnescare magistralmente un attaccante come Milik. Giampaolo lo sa e sulle colonne di Repubblica incensa il proprio giocatore: «Noi non abbiamo mai avuto, per il modo di difendere che piace a me, con l’esaperazione della linea, un centrale così forte. Purtroppo non sempre sta bene dal punto di vista fisico, con i suoi problemi dobbiamo abituarci a convincere, ma da sue eventuali assenze dipendiamo. Quando c’è lui in campo, mi sento più tranquillo, la speranza mia e sua è che possa disputare più di venti partite».

Il tecnico blucerchiato ha poi aggiunto: «Sarebbe un bel valore aggiunto. Per forza, solidità, ma anche mentalità. Lui è abituato a lottare per la salvezza, ma anche per obiettivi più ambiziosi e può trasmettere ai compagni quello spirito che animava il Napoli, uno spogliatoio che ha la vittoria come esigenza e che per questo obiettivo scende sempre in campo, con la necessaria ferocia, senza cali di tensione, sia che si tratti di affrontare una grande che una piccola».