Gila diventa papà di due gemelli, il lieto evento a pochi giorni dalla sfida contro la Cremonese: gli auguri della Lazio

Gila, gioia doppia: il difensore spagnolo diventa papà di due gemelli. La Cremonese per festeggiare al meglio questo lieto evento

Un momento di grande felicità investe lo spogliatoio della Lazio, e questa volta il protagonista è Gila. Dopo le nascite dei figli di Nicolò Rovella, Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri, è arrivato il turno del difensore spagnolo, che ha dato il benvenuto ai suoi primogeniti: due gemelli, Ares e Vittoria. La notizia è stata confermata dalla società biancoceleste tramite i propri canali social, condividendo con tifosi e appassionati la gioia di un evento così speciale nella vita privata del centrale classe 1999.

Arrivato a Roma con l’obiettivo di consolidarsi nel reparto difensivo guidato da Sarri, Gila sta vivendo un periodo di grande soddisfazione anche lontano dal campo. La nascita dei suoi gemelli rappresenta una tappa importante, un nuovo inizio che combina responsabilità e felicità, e che segna un momento personale indimenticabile. La società biancoceleste ha voluto sottolineare l’importanza di questo evento, congratulandosi con il giocatore e la sua compagna, Eleonora, e ribadendo il legame stretto tra club e calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il presidente Claudio Lotito ha espresso pubblicamente gli auguri della Lazio: “Sono nati Ares e Vittoria, primogeniti di Mario Gila! A nome della società, della squadra, dello staff tecnico, delle redazioni di Lazio Style e di tutti i tifosi, porgiamo i più sinceri auguri a papà Mario e mamma Eleonora”. Il messaggio evidenzia non solo la vicinanza del club ai propri giocatori, ma anche la cultura di attenzione e sostegno che caratterizza l’ambiente biancoceleste.

La gioia di Gila si aggiunge a quella già vissuta da altri membri della squadra, contribuendo a trasformare lo spogliatoio in una vera e propria comunità familiare. Le nascite diventano occasioni di festa collettiva, in cui compagni e staff condividono momenti di affetto e vicinanza. Un clima positivo che si riflette anche sul campo, stimolando serenità e motivazione tra i giocatori.

Per Gila, l’arrivo di Ares e Vittoria è un nuovo inizio che porta equilibrio nella vita privata e serenità nella professionale. Il difensore spagnolo continuerà a concentrarsi sugli impegni con la Lazio, ma potrà contare sul sostegno della famiglia appena formata come fonte di stabilità. I tifosi, dal canto loro, hanno accolto la notizia con entusiasmo, inviando numerosi messaggi di auguri al neo papà, celebrando insieme a lui questo momento speciale nella storia della squadra biancoceleste.