Gilardino nel post partita di Pisa Inter: «Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo dato dimostrazione di questo. Inter? Brava e feroce. Abbiamo avuto 2-3 palle gol che difficilmente si creano»

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta per 2-0 contro l’Inter, analizzando la prestazione della sua squadra.

SUL MATCH – «Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo dato dimostrazione dell’ultimo mese e mezzo dando continuità di prestazione. L’equilibrio si è spostato quando non abbiamo concretizzato e l’Inter è stata brava e feroce, noi abbiamo avuto 2-3 palle gol, difficilmente le crei contro l’Inter e potevamo fare meglio. Bravi tutti per come abbiamo giocato 60′ e per l’atteggiamento di tutta la squadra».

DOVE MIGLIORARE – «Questa squadra ha valori tecnici, fisici ma anche di attitudine mentale oltre ad un grande cuore, dovremo averlo per tutta la stagione. Quando abbiamo avuto opportunità di crearli, poteva girarci un po’ meglio. Sappiamo che se concedi situazioni all’Inter diventano letali, hanno fatto gol da due rimesse laterali. C’è tanto da lavorare, ribadisco la fiducia nel gruppo e nei ragazzi».

TOURE’? – «Ha fatto una grande partita importante, ci aspettiamo tanto da lui come ha mostrato in questa prima parte di campionato. Anche Meister ha fatto una grande partita di sacrificio, si sono sacrificati tutti, il nostro campionato deve passare anche da questi atteggiamenti. Abbiamo bisogno di tutti, il gruppo viene prima di ogni altra cosa».