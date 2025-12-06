Gimenez Milan, dalla Premier insistono per avere il messicano. La posizione dei rossoneri è molto chiara

Gimenez Milan, tra infortuni, dubbi sul futuro e un rendimento che preoccupa: il punto sulla situazione. Dalla Premier insistono

Il tema più caldo in casa rossonera in questi giorni è senza dubbio la situazione Gimenez Milan, diventata centrale dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Mentre la squadra di Stefano Pioli cerca di rialzarsi preparando la delicata sfida di Serie A contro il Torino, il futuro e le condizioni dell’attaccante messicano continuano a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori.

Santiago Gimenez sta vivendo un periodo particolarmente difficile. L’ex Feyenoord è fermo ormai da un mese a causa di un persistente problema alla caviglia che ne sta rallentando il recupero. Anche nell’ultima seduta di allenamento ha svolto un programma personalizzato, segnale evidente che il suo rientro non è imminente. Di conseguenza, una sua convocazione per la trasferta contro il Torino appare altamente improbabile. La questione Gimenez Milan, però, non riguarda soltanto l’aspetto fisico.

Il rendimento dell’attaccante in campionato è infatti ben al di sotto delle aspettative. Nonostante l’importante investimento fatto dal club e le grandi speranze riposte in lui, Gimenez non è ancora riuscito a trovare il gol in Serie A. L’unica rete della sua stagione è arrivata in Coppa Italia contro il Lecce, troppo poco per un centravanti che dovrebbe guidare l’attacco rossonero. Questa difficoltà a incidere ha inevitabilmente acceso le prime discussioni sul suo reale inserimento nel progetto tecnico.

Sul fronte mercato, la situazione Gimenez Milan si è fatta ancora più complessa dopo le recenti indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del suo agente, Rafaela Pimenta, che ai microfoni di ESPN ha parlato di una volontà comune – sia del giocatore che del club – di proseguire insieme, diversi club d’Oltremanica hanno iniziato a muoversi. TeamTalk ha infatti rivelato che il Leeds, già protagonista dell’acquisto di Noah Okafor dal Milan la scorsa estate, sarebbe pronto a tentare l’assalto per Gimenez. A questo interesse si è aggiunto anche quello del West Ham, che in Premier League lo vede come un possibile rinforzo per il reparto offensivo.

Il Milan per ora mantiene una linea chiara: nessuna intenzione di cedere il giocatore. Tuttavia, la fase di stallo del centravanti, unita ai primi malumori e agli interessamenti esterni, rende il quadro tutt’altro che tranquillo. La vicenda Gimenez Milan resta quindi aperta e sarà determinante capire se il messicano riuscirà a ritrovare condizione, fiducia e soprattutto gol nelle prossime settimane, elementi fondamentali per definire il suo futuro a un solo anno dal suo arrivo a Milano.