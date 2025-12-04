 Gimenez Milan, il padre non ha dubbi: «Mio figlio vuole restare in rossonero». Smentite le voci di addio, cosa sta succedendo
Gimenez Milan, il padre non ha dubbi: «Mio figlio vuole restare in rossonero». Smentite le voci di addio, cosa sta succedendo

1 minuto ago

Gimenez Milan, il padre svela a sorpresa: «Mio figlio vuole restare in rossonero». Smentite quindi le voci di separazione, le ultime

Mentre si rincorrevano con insistenza le indiscrezioni su un possibile approdo in Premier League, con intermediari già al lavoro per proporlo a diversi club inglesi, è arrivata una presa di posizione netta che ribalta lo scenario. A parlare è Christian Gimenez, padre dell’attaccante rossonero, intervenuto ai microfoni della trasmissione Vamos Show per fare chiarezza sul futuro del figlio.

Le sue parole hanno chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di cessione a gennaio, smentendo la volontà del giocatore di lasciare Milano per trovare più spazio: «Mio figlio è molto felice al Milan e vuole restare qui. I nostri piani sono chiari…» ha dichiarato, raffreddando così l’interesse di club come West Ham, Leeds e Fulham.

Una dichiarazione che ribadisce la volontà del numero 7 di giocarsi le sue chance alla corte di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di invertire la rotta di una stagione finora complicata e dimostrare di non voler abbandonare la nave rossonera alla prima difficoltà. Resta ora da capire se questa posizione pubblica coinciderà con le strategie della società o se il braccio di ferro mediatico continuerà nelle prossime settimane.

Formazioni ufficiali Lazio Milan, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia

16 minuti ago

4 Dicembre 2025

Lazio Milan, manca sempre meno alla sfida: le possibili scelte dei due tecnici per la partita dell'Olimpico

3 ore ago

4 Dicembre 2025

