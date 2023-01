Giordano: «Osimhen è il più forte del campionato italiano»

Nel passato, Bruno Giordano è stato un grande bomber del Napoli. Oggi, al Corriere dello Sport, giudica la qualità del trascinatore della squadra, Victor Osimhen e la forza del club di Spalletti.

OSIMHEN – «Parliamo del calciatore più importante del campionato italiano, probabilmente – anzi sicuramente – il più forte. Decisivo come sa esserlo nessuno e sempre proiettato oltre».

PARAGONI – «É diverso dagli altri, può indirizzare una partita con uno scatto. A Salerno, quasi rimanendo normale, ha segnato un gol, un altro gli è stato annullato per questione di centimetri, e per due volte Ochoa ha dovuto superarsi. A me queste statistiche sembra appartengano ad un attaccante fuori concorso».

CLASSIFICA – «Il Napoli sta per riscrivere la Storia, senza se e senza ma. Sta dominando dalla prima giornata, sta demolendo qualsiasi speranza: siamo andati alla sosta con qualcuno che ne immaginava prima o poi un crollo; siamo tornati e le distanze si sono dilatate. Le altre inciampano e Spalletti ha provveduto ad allungare. Io non so se possa esserci una crisi, può darsi anche di sì, ma fatico a notare cenni di cedimento. Anche a Salerno, gestione della partita, dopo averla messa in sicurezza».