Giovane Inter, Marotta fa sul serio per il giocatore del Verona. I nerazzurri hanno preso una decisione molto importante. Le ultime!

Giovane Inter, il brasiliano è il primo obiettivo per l’attacco di Chivu. Avviati i contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità del colpo

L’interesse dei nerazzurri per Giovane si fa sempre più concreto. L’attaccante brasiliano del Verona, esploso nelle ultime settimane grazie a una serie di prestazioni di grande personalità, ha conquistato Cristian Chivu al punto da spingere il tecnico a chiedere alla società un intervento immediato. Secondo quanto riportato da L’Arena, l’Inter avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del classe 2003, con l’obiettivo di costruire le basi per un trasferimento già nel mercato di gennaio. Un’accelerata significativa, che testimonia quanto Giovane abbia impressionato lo staff nerazzurro, soprattutto dopo la sfida del Bentegodi in cui segnò contro l’Inter mettendo in mostra qualità tecniche e maturità fuori dal comune.

Chivu considera Giovane il profilo ideale per aumentare l’imprevedibilità e la profondità dell’attacco, qualità fondamentali in una fase della stagione in cui le rotazioni offensive devono essere ampliate. L’Inter vuole quindi giocare d’anticipo, consapevole del forte interesse che il brasiliano sta attirando. Napoli, Milan e persino il Villarreal hanno infatti iniziato a monitorare la situazione, pronti a inserirsi qualora il Verona decidesse di aprire un’asta internazionale. Per questo i nerazzurri vogliono muoversi prima degli altri, convinti che Giovane possa rappresentare un investimento strategico non solo per il presente ma anche per il futuro.

Il Verona, dal canto suo, è perfettamente consapevole di trovarsi tra le mani un talento destinato a far parlare molto di sé. Le prime valutazioni economiche oscillavano tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma davanti al crescente interesse e ai continui contatti da parte dei top club, la richiesta potrebbe lievitare fino ai 20-30 milioni. Una cifra importante, sicuramente elevata rispetto agli standard della società veneta, ma comprensibile se si considera la potenziale esplosione del calciatore.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono anche le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, che pochi giorni fa ha dichiarato di non percepire la volontà del ragazzo di lasciare il club a breve. Secondo il tecnico, Giovane sarebbe intenzionato a continuare la propria crescita in gialloblù, diventando un punto di riferimento per la squadra. Tuttavia, nel mondo del calcio, si sa, spesso è il mercato a determinare il reale sviluppo delle situazioni.

Il nodo cruciale resta quindi capire se il Verona sarà disposto a rinunciare al suo gioiello e se Giovane accetterà il salto immediato in una big. Ciò che appare certo è l’interesse concreto e crescente dei nerazzurri, pronti a puntare forte su un talento che potrebbe diventare uno dei colpi più discussi della prossima sessione invernale.