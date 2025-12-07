Giovane Verona, il brasiliano è sempre più un fattore degli scaligeri: i numeri premiano assolutamente il classe 2003

Giovane Verona: l’elemento chiave che sta ridisegnando l’attacco gialloblù. Il brasiliano è sempre più un calciatore decisivo per gli scaligeri

I numeri non mentono e raccontano con chiarezza quanto Giovane sia diventato centrale nell’economia offensiva dell’Hellas. Il giovane talento brasiliano, autore di prestazioni sempre più convincenti, si è confermato decisivo anche nella vittoria per 3-1 contro l’Atalanta, partita in cui ha conquistato il riconoscimento di Panini Player of the Match. Un premio che sintetizza alla perfezione il peso specifico del suo rendimento.

Il contributo di Giovane alla fase realizzativa degli scaligeri è impressionante: su 11 gol complessivi messi a segno dal Verona in campionato, ben 7 portano la sua firma diretta. Con 3 reti e 4 assist, il brasiliano incide sul 65% delle marcature totali. Una cifra enorme, che descrive un giocatore non solo prolifico, ma capace di elevare la qualità complessiva dell’intero reparto offensivo.

Questo livello di incidenza rende Giovane un caso quasi unico nel panorama della Serie A. Nessun altro calciatore del massimo campionato italiano mostra una percentuale di partecipazione così alta sulle reti della propria squadra. Un dato riportato anche da TMW, che sottolinea quanto le speranze dell’Hellas per risalire la classifica siano legate alle giocate, alla creatività e al talento del brasiliano.

Eppure, proprio questa dipendenza rappresenta un punto cruciale nella lettura tattica del momento gialloblù. Se da un lato Giovane continua a brillare — tre reti consecutive nelle ultime tre gare al Bentegodi — dall’altro il Verona fatica a trovare alternative valide che possano affiancarlo o sostituirne il peso specifico nelle fasi più delicate della stagione.

Per l’allenatore Zanetti, la sfida tecnica più complessa consiste nel costruire un sistema offensivo meno prevedibile, in grado di generare pericoli anche senza passare costantemente dai piedi del suo uomo migliore. Una squadra che punta alla salvezza non può permettersi di vivere esclusivamente del talento di un singolo, per quanto straordinario esso sia. Alleggerire il carico creativo su Giovane significherebbe permettere al brasiliano di esprimersi con maggiore libertà, senza essere costretto a trascinare da solo l’intera produzione offensiva.

Tuttavia, mentre il percorso di crescita del Verona continua tra difficoltà e segnali incoraggianti, una verità appare ormai indiscutibile: oggi come oggi, parlare di attacco gialloblù significa inevitabilmente parlare di Giovane, il fulcro attorno al quale ruotano ambizioni, speranze e futuro della squadra.