Girelli: «Oggi è servita anche la fortuna, ma quella devi guadagnarla, il gruppo è un bel mix»

Le parole di Cristiana Girelli, capitana dell’Italia Femminile, dopo la vittoria ottenuta dalle azzurre contro il Beglio all’Europeo

Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria dell’Italia Femminile contro il Belgio alla prima dell’Europeo. Di seguito le sue parole.

LA VITTORIA – «Oggi abbiamo avuto bisogno anche di fortuna, ma bisogna guadagnarsela. Sono contenta, adesso recuperiamo un po’ di energie e affronteremo il Portogallo».

UN SECONDO TEMPO MIGLIORE – «Oggi c’era tanto caldo, un po’ le gambe lo sentono e entrambe le squadre hanno faticato a trovare ritmo. Nel secondo tempo eravamo più tranquille nella gestione, nel primo abbiamo avuto delle sbavature di cui loro potevano approfittare in ripartenza. Miglioreremo sicuramente, adesso ci portiamo a casa questi 3 punti d’oro e da domani pensiamo al Portogallo».

IL TACCO CHE POTEVA ENTRARE NELLA STORIA – «È stato un po’ istinto, mi dispiace non averla presa più forte. Va bene così, l’importante era vincere. Vittoria dedicata alle ragazze che erano qui e che domani ci saluteranno: in un gruppo una vittoria come questa arriva anche grazie a queste persone, che hanno valori umani importanti».

IL GRUPPO TRA ESPERIENZA E GIOVENTÙ – «C’è un bel mix, ma non solo di aspetti tecnici. Ci sono tante personalità, tra giovani e calciatrici più grandi che danno la tranquillità per giocare gare come questa. Quella di oggi è stata di sofferenza, ma portare a casa una vittoria così è sintomo di una squadra in forte crescita e che vuole dire la sua ancora a lungo in questo Europeo».

QUANDO HA SCOPERTO CHE AVREBBE GIOCATO – «Nella riunione tecnica alle 4, il ct ha tenuto le carte coperte fino alla fine».