Giroud: «Grande rispetto per Ibra, al Milan sono un fratello maggiore». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud è stato intervistato da ElevenSports.de insieme ad Alexis Saelemaekers.

CLIMA A MILANELLO – «Siamo primi in classifica, respiriamo grande serenità e fiducia. Quando i risultati sono positivi diventa tutto è più facile. Bisogna mantenere questo spirito in ogni match per continuare al meglio il nostro percorso».

SCELTA MILAN – «Sono stato aiutato nell’ambientamento dagli altri giocatori che parlavano francese. Io poi sono una persona piuttosto socievole, abbiamo lo stesso modo di pensare. Il mio adattamento è stato favorito da ciò».

SAELEMAEKERS – «Lui sa cosa penso di lui, tutta la stima che ho per lui e il talento che è. Siamo un gruppo con tanti giovani e c’è una buona alchimia tra i più giovani e i giocatori con più esperienza. Io sono qui anche per essere un fratello su cui i più giovani possano contare. E’ importante avere giovani con la testa sulle spalle e che hanno già una certa maturità allo loro età, come per esempio Saelemaekers. E’ più facile così migliorare in allenamento con loro. E poi loro sanno benissimo dove vogliono arrivare e danno il loro meglio».

