Giroud, sfida totale tra Inter e Lazio ma occhio al Tottenham

Olivier Giroud è l’oggetto di desiderio di Inter e Lazio: ultime 24 ore di mercato frenetiche con il Tottenham sullo sfondo

Alle 20 di questa sera il calciomercato chiuderà i battenti dando appuntamento a giocatori, agenti e direttori sportivi in estate. In queste ultime ore l’Inter proverà a regalare ad Antonio Conte l’attaccante che gli serve. Come riporta la Gazzetta dello Sport la prima fila è di Olivier Giroud, di nuovo in corsa dopo l’inserimento della Lazio e l’affondo del Tottenham. Islam Slimani è un’opportunità emersa a inizio settimana, ma complicata dai tempi burocratici di una trattativa per un giocatore extracomunitario.

Insomma per il centravanti francese si profila una frenetica corsa a tre tra Inter, Lazio e Tottenham. Lotito aveva anche raggiunto un accordo con il giocatore, ma l’ottimismo si è raffreddato. Nel frattempo su Giroud si è mosso pesantemente il Tottenham: anche il club inglese ha strappato il sì del francese che così potrebbe restare a vivere a Londra. Ma l’idea piace poco al Chelsea, che preferirebbe una cessione all’estero. Ed ecco dunque tornare d’attualità la pista Inter. Il Chelsea fino a ieri sera bloccava la cessione di Giroud, in assenza di un sostituto. Se la situazione si sblocca, l’Inter è pronta a rituffarsi con decisione sul francese, col quale due settimane era stato già raggiunto un accordo per un contratto fino al 2022.