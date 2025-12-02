Giudice Sportivo Cagliari, i sardi non hanno avuto particolari sanzioni. Ma gli uomini di Pisacane devono prestare massima attenzione

Giudice Sportivo Cagliari: tutte le decisioni dopo la 13ª giornata di Serie A. Nessuna squalifica, ma i sardi devono prestare massima attenzione

Sono state pubblicate oggi le delibere del Giudice Sportivo Cagliari relative alla 13ª giornata di Serie A, turno che ha visto i rossoblù uscire sconfitti per 2-1 dall’Allianz Stadium nel match contro la Juventus. Le decisioni, assunte dal dottor Gerardo Mastrandrea nella riunione del 2 dicembre 2025, sono state ufficializzate anche grazie al supporto della funzionaria Stefania Ginesio e del rappresentante A.I.A. Carlo Moretti. Come spesso accade, il documento del Giudice Sportivo è diventato oggetto di grande attenzione da parte dei tifosi, desiderosi di conoscere nel dettaglio la situazione disciplinare della squadra.

Focus sulle sanzioni: il caso Deiola e non solo

Tra le decisioni che riguardano più da vicino il Cagliari spicca quella relativa ad Alessandro Deiola, capitano e punto di riferimento della squadra. Il Giudice Sportivo Cagliari ha disposto per lui una ammonizione con ammenda da 1.500 euro, una cifra determinata anche dal suo ruolo di capitano, ritenuto elemento aggravante. Il comportamento scorretto nei confronti di un avversario è stato infatti ritenuto meritevole di una penalizzazione più severa rispetto a una semplice ammonizione.

Oltre alla sanzione per Deiola, il Giudice Sportivo ha confermato una serie di provvedimenti che incidono in maniera significativa sulla gestione della rosa da parte dell’allenatore Fabio Pisacane. Nel dettaglio:

Adam Obert ha ricevuto una nuova ammonizione, la sesta stagionale , che lo avvicina ulteriormente al rischio squalifica.

ha ricevuto una nuova ammonizione, la , che lo avvicina ulteriormente al rischio squalifica. Matteo Prati è stato ammonito e contestualmente diffidato , trattandosi della sua quarta sanzione .

è stato ammonito e contestualmente , trattandosi della sua . Mattia Felici ha incassato la terza ammonizione del campionato.

ha incassato la del campionato. Michael Folorunsho ha invece ricevuto la seconda sanzione stagionale.

Queste decisioni delineano un quadro disciplinare complesso, che il Giudice Sportivo Cagliari ha voluto evidenziare con precisione nel suo bollettino ufficiale.

Un Cagliari che deve alzare la soglia di attenzione

L’insieme delle sanzioni mette in luce un momento delicato per il Cagliari sul piano disciplinare. La squadra dovrà affrontare le prossime giornate con massima prudenza, evitando comportamenti che possano portare a nuove squalifiche e complicare ulteriormente la gestione delle partite. Le valutazioni del Giudice Sportivo Cagliari rappresentano dunque un ulteriore elemento di cui Pisacane dovrà tenere conto nella preparazione dei prossimi impegni, soprattutto in un periodo particolarmente fitto di gare decisive per il cammino della squadra in Serie A.