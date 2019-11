Giudice Sportivo: ecco gli squalificati per la prossima giornata

Giudice Sportivo: è uscito il comunicato con tutti i diffidati e squalificati di Serie A per la prossima giornata, ecco l’elenco completo

Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato relativo agli squalificati e diffidati per la 13ª giornata di Serie A. Ecco, nel dettaglio, tutti i nomi: Malinovskyi, Bani, Danilo, Mateju, Castrovilli, Pulgar, Bennacer, Calhanoglu, Hernani, Thiago Cionek, Tomovic, Becao, Okaka.

Brutte notizie, in particolare, per Vincenzo Montella che dovrà rinunciare, contro il Verona, a due terzi del suo centrocampo titolare. Entrano in diffida: Lucioni, Ansaldi, Depaoli, Ferrari, Lapadula, Medel, Tonali, Zaniolo, Barella e Cistana. Squalificato per due giornate il collaboratore di Mazzarri, Giuseppe Pondrelli.