Giudice Sportivo, gli squalificati dopo la 4ª giornata di campionato

Il Giudice Sportivo ha reso noti i propri provvedimenti a seguito della quarta giornata di Serie A.

Deliberata una giornata di squalifica a Federico Chiesa in seguito all’espulsione diretta rimediata in Crotone-Juventus per un fallo definito «grave» ai danni di Cigarini. L’esterno bianconero sarà quindi costretto a saltare la prossima partita di campionato contro il Verona, in programma domenica prossima alle 20.45.

Una giornata di squalifica per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, e 10.000 euro di ammenda “per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”

Ammenda di 10mila euro a Fabio Paratici.