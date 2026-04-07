Giudice Sportivo Serie A: pioggia di squalifiche, due giornate per Maleh! Tutte le decisioni dopo la 31ª giornata

Giudice Sportivo Serie A: le decisioni dopo la 31ª giornata di campionato 2025/26, il comunicato ufficiale

Il Giudice Sportivo, dottor Gerardo Mastrandrea, ha diramato le decisioni ufficiali in seguito alle gare disputate tra il 4 e il 6 aprile 2026, valide per la 31ª giornata di Serie A (dodicesima del girone di ritorno). Il comunicato numero 78 evidenzia diverse sanzioni disciplinari sia per i club che per i calciatori, delineando il quadro degli assenti per il prossimo turno di campionato.

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Calciatori squalificati: stangata per Maleh

Il provvedimento più severo del giudice riguarda il centrocampista della Cremonese. Youssef Maleh è stato infatti punito con una squalifica per due giornate effettive di gara e un’ammenda di 5.000 euro per comportamento scorretto e per avere, nel finale di gara, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di gioco.

Sono invece sei i giocatori fermati per una giornata effettiva di gara. Tra i calciatori espulsi nell’ultimo turno figurano Lewis Ferguson (Bologna), sanzionato per doppia ammonizione, e i due protagonisti delle tensioni nel finale del Bentegodi: Albert Gudmundsson (Fiorentina) e Tomas Suslov (Hellas Verona), puniti per essersi reciprocamente strattonati. Tra i giocatori non espulsi, ma che salteranno il prossimo impegno in quanto già diffidati, ci sono Nicolò Fagioli (Fiorentina), Weston McKennie (Juventus) e Mateo Pellegrino (Parma). Da segnalare, inoltre, l’ingresso in diffida (quarta sanzione) per difensori centrali di peso come Gleison Bremer (Juventus) e Victor Nelsson (Hellas Verona).

Ammende alle società: multa salata per i rossoneri

Per quanto concerne le sanzioni economiche rivolte ai club di Serie A, spicca la pesante ammenda di 25.000 euro alla società Milan. La sanzione, comminata a titolo di responsabilità oggettiva con recidiva reiterata continuata, è scattata per aver ingiustificatamente provocato un ritardo sia all’inizio della partita che nel corso della ripresa.

Sanzionato pesantemente anche il Lecce con un’ammenda di 10.000 euro per il lancio di un petardo e numerosi fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori. Multa di 5.000 euro per l’Inter, punita per i ripetuti cori insultanti rivolti dai suoi tifosi all’allenatore della squadra avversaria. Completano il quadro le multe a Napoli e Udinese (3.000 euro ciascuna per ritardo ingiustificato del fischio d’inizio) e alla Cremonese (1.500 euro per il lancio di una bottiglietta in campo).