Giudice Sportivo Serie A: multa da 10 mila euro al Genoa. Cosa è successo… Tutti i provvedimenti presi nei confronti dei club

Il Giudice Sportivo di Serie A,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata

andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Cremonese, Genoa,

Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Roma e Torino, hanno, in violazione della normativa

di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato

esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,

fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono

congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei

confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro

sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo

tempo, lanciato nel recinto di giuoco bicchiere di plastica semi pieno il cui liquido

attingeva un Assistente; per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato sul

terreno di giuoco una bottiglietta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere

ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per

avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo

tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo

tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata

ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.