Giudice sportivo Serie B, subito squalifica per Gregucci! Il nuovo tecnico della Sampdoria non ci sarà contro l’Empoli. I dettagli della squalifica

Giudice sportivo Serie B, Gregucci dovrà seguire la partita dalla tribuna dopo l’espulsione della nona giornata di Serie B. I dettagli

Al termine del pareggio per 1-1 tra Sampdoria e Frosinone, il Giudice Sportivo ha emesso una decisione che cambierà le dinamiche della prossima trasferta per i blucerchiati. Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, è stato squalificato per un turno e dovrà saltare la partita in programma domani sera contro l’Empoli allo Stadio Castellani.

La decisione del Giudice Sportivo

La partita contro il Frosinone non ha portato solo un pareggio per la Sampdoria, ma anche un provvedimento disciplinare che riguarda direttamente il tecnico Gregucci. La squalifica è stata comminata per comportamenti non corretti durante il match, che hanno portato alla sua assenza per il prossimo incontro. Una decisione che costringerà l’allenatore a seguire la partita dalla tribuna, lasciando la squadra senza la sua guida in panchina per la trasferta contro l’Empoli.

La partita contro l’Empoli

La Sampdoria si prepara ad affrontare l’Empoli in una sfida che si preannuncia decisiva per le ambizioni di salvezza del club. La partita, che si giocherà alle 20:30, rappresenta un’opportunità fondamentale per dare continuità ai segnali positivi mostrati nel pareggio contro il Frosinone. Nonostante l’assenza di Gregucci, la squadra sarà determinata a concentrarsi sul match, consapevole della difficoltà dell’avversario e della necessità di fare punti per la propria lotta alla salvezza.