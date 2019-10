Giulini: «Cagliari da Champions? Non guardo la classifica»

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ringrazia i ragazzi per l’ottima gara contro gli avversari del Bologna

Giulini applaude i suoi ragazzi dopo il brillante successo del Cagliari contro il Bologna. Ecco il commento nel post partita del presidente a Sky Sport.

«Champions? Stasera abbiamo giocato da Serie A, non da Champions. La classifica? Non l’ho vista… Voglio ringraziare i ragazzi e il mister per la prestazione di stasera. La Nord ha cantato per tutta la partita, è stato emozionante. E’ stata una bella serata di sport contro un bel Bologna. Sicuramente la partita più bella di inizio campionato».