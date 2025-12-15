Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus sta diventando sempre più una possibilità concreta: sarà lui a scegliere il nuovo allenatore?

Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus potrebbe presto diventare un obiettivo concreto della Viola e magari scegliere il nuovo allenatore. Le ultime

Al Viola Park sono giorni di riflessione profonda e di valutazioni strategiche che potrebbero segnare una svolta importante per il futuro della società. La Fiorentina, infatti, sta analizzando con attenzione il momento delicato della stagione, caratterizzato da risultati altalenanti e prestazioni che non hanno convinto pienamente. Al centro delle discussioni interne c’è la posizione di Paolo Vanoli: l’ipotesi di un possibile esonero, dopo una serie di risultati deludenti, non può essere esclusa, anche se al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva.

La questione, però, non riguarda soltanto l’aspetto tecnico. In parallelo alla valutazione sull’allenatore, la dirigenza viola sta ragionando su un rafforzamento strutturale dell’area gestionale e sportiva. L’obiettivo è dare maggiore solidità alla pianificazione a medio e lungo termine, evitando di limitarsi a interventi tampone. In questo scenario prende sempre più corpo una suggestione che sta circolando con insistenza negli ambienti vicini al club: Giuntoli .

Il nome di Cristiano Giuntoli continua a essere uno dei più discussi e apprezzati. L’attuale dirigente, noto per il lavoro svolto negli anni passati e per la capacità di costruire progetti sostenibili e competitivi, rappresenterebbe un profilo di altissimo livello per la Fiorentina. Al momento, secondo quanto filtra, Giuntoli non si sarebbe proposto direttamente, ma resta comunque uno dei candidati più attenzionati dalla proprietà viola. La sua esperienza, unita alla capacità di scoprire e valorizzare talenti, lo renderebbe una figura ideale per guidare l’area sportiva.

La strategia della Fiorentina sembra dunque orientata verso un doppio intervento: da un lato una possibile svolta in panchina, dall’altro un potenziamento dirigenziale capace di dare continuità e visione al progetto. L’idea Giuntoli Fiorentina si inserisce perfettamente in questo contesto, perché permetterebbe al club di compiere un salto di qualità non solo sul campo, ma anche dietro le quinte.

Il Viola Park, concepito come centro nevralgico del progetto viola, potrebbe diventare il luogo simbolo di una nuova fase, fondata su competenza, programmazione e ambizione. La presenza di un dirigente come Giuntoli garantirebbe una gestione più strutturata del mercato, una maggiore sinergia tra prima squadra e settore giovanile e una chiara identità sportiva.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, sia sul fronte tecnico sia su quello dirigenziale. L’asse Giuntoli Fiorentina resta una pista da monitorare con grande attenzione, perché potrebbe rappresentare una scelta chiave per il rilancio del club e per dare finalmente stabilità a un progetto che punta a consolidarsi ai vertici del calcio italiano.