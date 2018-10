Giuntoli pre Napoli-Liverpool: «Vi spiego il modulo di Ancelotti»

Le parole del ds Giuntoli prima di Napoli-Liverpool, seconda gara del girone di Champions League per i partenopei

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Fra pochi minuti allo stadio San Paolo andrà in scena la seconda giornata di Champions League con la sfida tra Napoli-Liverpool: «Non sono sorpreso dalle scelte di formazione fatte dal mister Ancelotti. Ne abbiamo già parlato nel corso della settimana, lui vuole fare una fase offensiva con il 3-5-1-1 che in fase difensiva diventa un 4-4-1-1».

Prosegue il direttore sportivo del Napoli, presentando l’affascinante sfida europea contro la formazione vice-campione d’Europa allenata da Jurgen Klopp: «Oggi non si può fallire, c’è tanta pressione ma è anche bello perché si tratta di una gara affascinante da regalare ai tifosi. Questa rosa è composta da tanti calciatori con svariate qualità e diverse caratteristiche, possono essere sfruttati in tanti modi come sta facendo benissimo Ancelotti. Non è una difesa a tre pura perché dietro restiamo a quattro in fase difensiva, mentre in fase di possesso ci sarà sicuramente Mario Rui in una posizione più alta. Il nostro pubblico è straordinario e questa sera il San Paolo sarà il nostro uomo in più sicuramente».