Giuseppe Rossi: «Dire che Bastoni non deve giocare con la Nazionale è una stronzata. Sul VAR la penso così»

Giuseppe Rossi analizza: «Dire che Alessandro Bastoni non deve giocare con la Nazionale è una stronzata. Sul VAR…». Le parole

Giuseppe Rossi, ex attaccante di Fiorentina e Villarreal, è intervenuto senza giri di parole sull’episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni durante Inter‑Juventus. Intervistato da The Italian Football Podcast, l’ex azzurro ha commentato la vicenda legata al difensore nerazzurro, sottolineando come le polemiche sulla sua mancata convocazione in Nazionale a causa di quell’episodio siano, a suo avviso, del tutto infondate.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SUL COMPORTAMENTO DI BASTONI – «Dire che Alessandro Bastoni non deve giocare con la Nazionale è una stronzata. Tutti fanno qualcosa che va oltre i limiti delle regole per ottenere un vantaggio. Se dovesse essere questa la causa per non convocarlo in Nazionale, allora non avremmo una nazionale».

LA CONDUTA IN CAMPO E L’EFFICACIA – «In campo fai di tutto per vincere. E se Bastoni pensava che quella fosse la cosa giusta da fare, allora per lui era la cosa giusta da fare. E ha funzionato. Sono riusciti ad avere un giocatore in più in campo. E alla fine hanno vinto la partita. Puoi dargli torto? No. Mi piace? No, odio quel genere di cose. Ma come puoi dargli torto? No, non puoi dargli torto. Purtroppo, fa tutto parte del gioco».

IL RUOLO DEL VAR – «Quello che non capisco è il VAR. Queste sono le cose che il VAR dovrebbe controllare. E dire di no, non è un cartellino rosso, è un cartellino giallo per Bastoni per simulazione. E basta. A cosa diavolo serve il VAR? Non ha alcun senso. Non do la colpa a Bastoni, ma non mi piace. Io do la colpa al VAR e do la colpa a tutte queste dannate regole riguardanti il VAR».

