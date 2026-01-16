Glasner Crystal Palace: il tecnico lascerà il club inglese a fine stagione! Decisione presa, le sue parole scuotono la Premier League

Glasner Crystal Palace: l’allenatore lascerà il club inglese al termine della stagione! Decisione presa, ecco le sue dichiarazioni

Un fulmine a ciel sereno, o forse una cronaca di un addio annunciato, scuote la Londra calcistica, sponda Eagles. Oliver Glasner, l’apprezzato tecnico che siede sulla panchina del Crystal Palace, ha confermato ufficialmente poche ore fa la sua decisione irrevocabile: lascerà il club al termine dell’attuale stagione. Nessun rinnovo contrattuale, nessuna trattativa dell’ultimo minuto: a giugno, le strade si separeranno definitivamente.

L’annuncio mette fine a settimane di speculazioni sul futuro dell’allenatore. Glasner, tecnico austriaco meticoloso, noto per il suo calcio aggressivo e verticale e, soprattutto, per aver guidato l’Eintracht Francoforte alla storica conquista dell’Europa League nel 2022, ha voluto fare chiarezza con estrema trasparenza davanti ai media.

La confessione: “Scelta presa da tempo”

Le parole di Glasner non lasciano spazio a interpretazioni e svelano un retroscena importante sulla gestione dei rapporti interni. “Ho già informato il club mesi fa che volevo una nuova sfida”, ha dichiarato il manager senza giri di parole. Questa rivelazione sottolinea la professionalità del rapporto tra le parti. Non si tratta di una rottura improvvisa figlia di risultati altalenanti, ma di una scelta di vita e di carriera pianificata, che ha permesso alla dirigenza di Selhurst Park di essere a conoscenza delle intenzioni del tecnico con largo anticipo. Glasner onorerà il suo impegno fino all’ultima giornata di Premier League, con l’obiettivo di lasciare la squadra nella miglior posizione possibile.

Quale futuro per Glasner?

La frase “Voglio una nuova sfida“ apre ora scenari di mercato intriganti. L’austriaco è un profilo molto stimato a livello internazionale. La sua capacità di valorizzare le rose e di competere nelle coppe europee lo rende un candidato ideale per diverse panchine “scottanti” in Bundesliga o, perché no, in Serie A, dove il suo nome è stato spesso accostato a club di fascia alta in passato. Il Crystal Palace, dal canto suo, ha ora cinque mesi per individuare il successore adatto a raccogliere un’eredità tecnica importante. A Londra finisce un ciclo, ma l’estate di Glasner si preannuncia caldissima.