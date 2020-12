Sono state rese note le nomination per il Globe Soccer Awards 2020: presenti Gasperini e Cristiano Ronaldo

Sono state rese note le nomination per i Globe Soccer Awards del 2020 che saranno assegnati il prossimo 27 dicembre. C’è un po’ di Italia con la presenza di Gian Piero Gasperini nella categoria “Allenatore dell’Anno”, insieme a Jurgen Klopp e Hans Flick.

📜 Here are the finalists for the COACH OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award: Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick and Jürgen Klopp

👉 Phase 2 starts today. VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/LZ9CS2ywhR — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 8, 2020

Presente anche la Juventus, nel nome di Cristiano Ronaldo. Il portoghese in lizza per due premi. “Miglior calciatore del Secolo”, insieme a Messi e Salah, e “Calciatore dell’Anno”, sempre la Pulce e con Robert Lewandowski.

📜 Here are the finalists for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah and Ronaldinho

👉 Phase 2 starts today. VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/2cFhgEUele — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 8, 2020