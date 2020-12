Globe Soccer Awards 2020 LIVE: la cerimonia che si svolgerà a Dubai dove saranno premiati i migliori giocatori e allenatori dell’anno

Da Cristiano Ronaldo a Robert Lewandoski, da Jurgen Klopp a Gian Piero Gasperini, il gotha del calcio mondiale si è dato appuntamento negli Emirati dove, si svolgerà la 15ª edizione di Globe Soccer Awards 2020, l’evento di punta del Dubai Sports Council, il locale Ministero dello Sport. L’evento si svolgerà alla presenza dello Sceicco Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Chairman del Dubai Sports Council.

Globe Soccer Awards 2020:

Ore 17.00 – CRISTIANO RONALDO GIOCATORE DEL SECOLO – Clicca qui per le parole del portoghese dopo la premiazione.

ORE 16.55 – ROBERT LEWANDOWSKI GIOCATORE DELL’ANNO. Le sue parole dopo la vittoria: «Questo trofeo ha un grande significato per me. Tutto quello che abbiamo fatto, insieme alla squadra allo staff e all’allenatore e a mio padre che mi guarda dal paradiso. Ringrazio tutti. Ringrazio anche mia moglie che mi è stata sempre al mio fianco. Posso dire che i sogni diventano realtà, ho sempre sognato di giocare nei grandi stadi e vincere titoli importanti. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato per me. Essere qui con leggende come Ronaldo e Messi è qualcosa di meraviglioso».

Ore 16.55 – Premio alla carriera anche per Casillas

Ore 16.50 – Premio alla carriera per Gerard Piqué – Le parole del difensore del Barcellona: «Per me è un onore essere qui oggi. La mia carriera è stata molto lunga a espero di avere 2-3-4 anni da giocatori. È bello rivedere Iker con cui ho condiviso lo spogliatoio con Casillas e Ronaldo. Quando ci ritiriamo la vita continua e possiamo dire di aver fatto parte di qualcosa di unico. È stata un’annata molto difficile e quando si passano dei momenti difficili le famiglie rimangono unite ed è bello vedere la famiglia del calcio unita in questa crisi. Speriamo di tornare alla normalità nei prossimi mesi».

Ore 16.45 – REAL MADRID CLUB DEL SECOLO

Ore 16.40 – BAYERN MONACO CLUB DELL’ANNO

Ore 16.30 – JORGE MENDES NOMINATO AGENTE DEL SECOLO

Ore 16.25 – GUARDIOLA VINCE IL PREMIO ALLENATORE DEL SECOLO. Le sue parole.

Ore 16.20 – FLICK VINCE IL PREMIO TECNICO DELL’ANNO

Ore 15.55 – Le parole di Lewandowski – L’attaccante del Bayern Monaco ha parlato della sua straordinaria annata: «Questa stagione è stata meravigliosa per noi, abbiamo perso solo una partita. Chiaramente c’è bisogno di un’ottima squadra per vincere tutti questi titoli e segnare tutti questi gol. Quest’anno è andato tutto alla perfezione». Le sue parole integrali.

Ore 15.50 – Le parole di Cristiano Ronaldo – L’attaccante della Juve ha parlato anche di cosa vuol dire giocare in uno stadio vuoto: «Per me giocare in uno stadio vuoto è noioso. Rispettiamo i protocolli perchè la salute è la cosa più importante ma non mi piace. Lo faccio perchè amo il calcio, ma non mi piace». Le sue parole integrali.

Ore 15.45 – Le parole di Casillas – L’ex portiere del Real Madrid ha parlato del nuovo ruolo che rivestirà nelle merengues: «Sì era destino. Dopo cinque anni lontano da Madrid ho avuto la possibilità di tornare a casa, è dove ho iniziato da ragazzino. Posso tornare a svolgere un ruolo molto diverso, cercherà di imparare ed aiutare per quanto possibile. Sono convinto che sarà qualcosa di meraviglioso». Le sue parole integrali.

Ore 15.30 – Le parole di Infantino – Il presidente della FIFA ha tenuto il discorso introduttivo che ha aperto la serata: «Forse dobbiamo riconsiderare il modo in cui abbiamo organizzato il calcio fino ad ora. Dobbiamo proteggere il gioco e i calciatori, forse dobbiamo ripensare ai formati delle nostre competizioni e come trovare un bilanciamento migliore tra i club e le Nazionali, tra campionati e coppe, tra competizioni lunghe e corte». Le sue parole integrali.

Globe Soccer Awars 2020: i finalisti

Giocatore dell’anno:

Cristiano Ronaldo

Leo Messi

Robert Lewandowski

Allenatore dell’anno:

Hans-Dieter Flick

Jurgen Klopp

Gian Piero Gasperini

Squadra dell’anno:

Liverpool

Real Madrid

Bayern Monaco

Giocatore del secolo:

Leo Messi

Mohamed Salah

Ronaldinho

Cristiano Ronaldo

Allenatore del secolo:

Pep Guardiola

Zinedine Zidane

José Mourinho

Alex Ferguson

Squadra del secolo:

Al-Ahly

Real Madrid

Bayern Monaco

Barcellona

Agente del secolo: