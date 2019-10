Globe Soccer Awards, i candidati al Best Agent: è dominio italiano

Globe Soccer Awards: i candidati al Best Agent, premio riservato al miglior procuratore dell’anno. Dominio italiano per la categorie

Arrivano le nomination per i Globe Soccer Awards. Nella categoria Best Agent of the year, riservata ai migliori procuratori dell’anno, c’è un dominio italiano.

Oltre al vincitore della scorsa edizione, Jorge Mendes, ci sono Mino Raiola (agente di Pogba, Insigne e Donnarumma) e Federico Pastorello, che ha nella sua scuderia Romelu Lukaku e Alex Meret.

Jorge Mendes

Federico Pastorello

Mino Raiola