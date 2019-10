Globe Soccer Awards, ecco le nomination per il Best Men’s Player

Sono stati svelati i candidati al Globe Soccer Awards, Best Men’s Player of the Year. Sono sette i calciatori nominati per la vittoria finale del premio.

Unico giocatore presente della Serie A è Cristiano Ronaldo, mentre domina il Liverpool, anche grazie alla vittoria della Champions League. Il numero 7 della Juve detiene il record di vittorie del premio, con cinque trionfi.

Alisson (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Manè (Liverpool)

Messi (Barcellona)

Salah (Liverpool)

Van Dijk (Liverpool)

