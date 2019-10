Globe Soccer Awards, le nomination per il Best Sporting Director

Belle sorprese tra i candidati al Best Sporting Director, premio che fa parte dei Globe Soccer Awards. Il premio sarà assegnato al miglior direttore sportivo: tra i candidati c’è anche Igli Tare, ds della Lazio.

Tra i papabili vincitori anche un italiano, Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Riconoscimenti anche per Eric Abidal e Marc Overmars.

Eric Abidal (Barcellona)

Andrea Berta (Atletico Madrid)

Michael Edwards (Liverpool)

Marc Overmars (Ajax)

Igli Tare (Lazio)

📜 The nominees for 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 Globe Soccer Award are: Andrea Berta, Eric Abidal, Igli Tare, Marc Overmars and Michael Edwards

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 30, 2019