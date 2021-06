Gol annullato Arnautovic: la decisione di Taylor in Italia-Austria

Pericolo scampato per l’Italia: Arnautovic aveva portato in vantaggio l’Austria ma il suo gol è stato annullato. La decisione di Taylor

Paura per l’Italia ad Euro 2020: gli azzurri avevano subito il primo gol della manifestazione con il colpo di testa di Arnautovic che aveva beffato Donnarumma dopo la sponda di Alaba.

Festeggiamenti per gli austriaci ma l’arbitro Taylor si è preso il suo tempo: silent-check e gol annullato per fuorigioco di Arnautovic, oltre la difesa azzurra. Momento difficile per l’Italia.