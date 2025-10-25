Gol Cristiano Ronaldo, contro l’Al Hazem arriva la rete 950 in carriera! Il traguardo dei mille gol è sempre più vicino per il fenomeno portoghese

Gol Cristiano Ronaldo, contro l’Al Hazem il fenonomeno portoghese sigla il 2-0 finale e raggiunge quota 950 reti in carriera!

Serata da ricordare per Cristiano Ronaldo, che ha firmato il suo 950° gol in carriera e sigillato il successo per 2-0 dell’Al-Nassr contro l’Al-Hazem, nel sesto turno del campionato saudita. Il fuoriclasse portoghese ha sfruttato alla perfezione un assist del brasiliano Wesley nei minuti finali, confermando la propria incredibile longevità e l’impatto decisivo anche nella Saudi Pro League.

La sfida si era già messa sui binari giusti per la squadra di Riyad, grazie al vantaggio siglato nel primo tempo da João Félix, autore di un preciso colpo di testa. Il talento portoghese, con questa rete, sale in vetta alla classifica marcatori del campionato con nove gol, tre in più proprio del suo connazionale Ronaldo, che lo segue a quota sei.

Con questa vittoria, l’Al-Nassr mantiene il proprio record perfetto in campionato, con sei successi in altrettante partite e 18 punti complessivi, confermandosi leader solitario della Saudi Pro League. Il vantaggio in classifica è ora di tre punti sull’Al-Taawon, secondo, e di quattro sull’Al-Hilal e sull’Al-Qadisiya, rispettivamente terzi e quarti.

Dall’altra parte, continua il momento difficile per l’Al-Hazem, che resta al 14° posto con cinque punti, troppo pochi per una squadra che deve lottare per la salvezza.

Per Cristiano Ronaldo, il gol numero 950 rappresenta un nuovo traguardo nella sua leggendaria carriera, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo dei 1000 gol. Questo ambizioso traguardo è ormai a portata di mano, e il campione portoghese ha dichiarato di essere determinato a continuare a segnare per scrivere ulteriori capitoli nella storia del calcio.

