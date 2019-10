Gol Kouame: l’attaccante del Genoa segna in rovesciata – VIDEO

Gol Kouame: l’attaccante ivoriano del Genoa firma il vantaggio dei rossoblu con un grande gol in girata – VIDEO

Prima Agudelo, poi Kouame: il Genoa di Thiago Motta rivolta la partita in otto minuti con i due subentrati dalla panchina. In particolare il gol dell’attaccante ivoriano è da cineteca.

Ghiglione si invola sulla fascia destra e pennella in area: passo di arretramento e sforbiciata al volo di Kouame che trafigge Joronen. Gol d’autore per l’attaccante del Genoa e quarto assist in campionato per Ghiglione.