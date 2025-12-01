 Golden Boy, trionfa Desiré Doué: «È un onore per me essere qui. Dedico il mio premio ai miei genitori e alla famiglia»
Golden Boy, trionfa Desiré Doué: «È un onore per me essere qui. Dedico il mio premio ai miei genitori e alla famiglia»

Golden Boy, Desiré Doué vince il premio: «È un onore per me essere qui. Dedico il mio premio ai miei genitori e alla famiglia»

Dal nostro inviato Mauro Munno al Museo dell’Automobile di Torino – È l’attimo più atteso della serata: Desiré Doué, giovane talento del Paris Saint-Germain, raggiunge il palco per ricevere il premio Golden Boy 2025. Con emozione e orgoglio, l’attaccante francese ha voluto ricordare anche il trionfo nella finale di Champions League di quest’anno, conquistata contro l’Inter. Ecco le sue parole:

DEDICA «È un onore per me essere qui. Dedico il mio premio ai miei genitori e alla famiglia che mi hanno sostenuto. Di solito non sono teso quando parlo al pubblico ma lo sono quando parlo di loro. Ne approfitto per ringraziarli per tutti i sacrifici. Ringrazio anche il mio presidente che mi ha voluto al PSG, il mio allenatore, i miei compagni, i dirigenti e tutti i volontari del club. Lo dedico anche un’altra persona che non voglio dire chi è… Ma quella persona capirà che è lei».

SOGNI «Il sogno che tutti i bambini hanno è diventare un calciatore. Non tutti ci riescono, io sono grato. Amo il calcio e sono riconoscente. Ho conquistato la Champions e altri trofei col PSG, ma ce ne sono tanti altri collettivi e individuali da conquistare. Cercherò di farlo con il massimo della disciplina. Sognare è la prima cosa da fare, perché porta all’ambizione e l’ambizione porta al lavoro. Tanti di noi vivono di calcio ma molti altri non hanno la fortuna di fare ciò che piace loro. Ma si impegnano comunque e meritano un riconoscimento per quello».

PSG «Prima di arrivare al PSG sapevo che era uno dei più grandi club. Ora che sono lì da oltre un anno posso confermarlo».

LEGGI ANCHE – Thuram sicuro: «Vi svelo la parte più bella della mia carriera. Razzismo? Un tema su cui bisogna…»

