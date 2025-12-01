Thuram sicuro: «Vi svelo la parte più bella della mia carriera. Razzismo? Un tema su cui bisogna…»

Lilan Thuram, ex giocatore dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Lilan Thuram premiato col Golden Boy alla carriera. Ha voluto parlare così alla folla stasera

CARRIERA – ‘La parte più bella è stata la mia carriera. Quando sei bambino sogni di giocare a calcio e quando giochi bene ti pagano e puoi fare cose belle per la tua famiglia. Ho giocato tanto in Italia ed è stato un piacere. Mi ha sempre fatto piacere vedere il mio ione sulle varie maglie che ho indossato. Non ne saprei scegliere una preferita’.

LOTTA AL RAZZISMO – ‘Mohamed Ali era il mio esempio. Vorrei chiedere attenzione ai tifosi contro il razzismo. Viviamo dentro un mondo sessista e razzista quindi tutti noi abbiamo un pregiudizio congenito. C’è tanta ipocrisia. Molte persone pensano che il razzismo debba essere combattuto solo dalle persone che ne sono vittima. Bisogna uscirne’.

MARCUS E KHEPHREN – ‘Non mi sarei aspettato di vederli a questo livello ma molte persone poi mi hanno detto che sbagliavo. Io pensavo che i miei figli dovessero giocare solo per il piacere di giocare. Ora sono felice perché sono entrambi felici. Ho imparato una cosa da padre: io ho un figlio che è nato col sorriso, Marcus. Mi ha insegnato che si può essere una persona seria anche ridendo tanto’.