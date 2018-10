A Montecarlo, per il Golden Foot, era presente Andrea Pirlo che ha parlato della situazione in Serie A e del suo futuro

Nel giorno del Golden Foot dedicato alle Leggende, a Montecarlo, è sfilato anche Andrea Pirlo. L’ex giocatore di Milan e Juventus, nell’occasione ha parlato anche della Serie A: «In Italia, i bianconeri erano e restano di un altro pianeta. Il Napoli è la prima rivale, ma ha già sei lunghezze di ritardo e i valori complessivi sono inferiori rispetto alla formazione di Allegri». Inoltre, Pirlo ha elogiato anche Cristiano Ronaldo: «È un valore aggiunto, non solo per i gol, ma anche per l’esempio che dà in campo e il sacrificio negli allenamenti. Giocatori come Dybala, guardandolo, non possono che trovare stimolo: ecco il vero regalo di Ronaldo alla Juventus». In chiusura Pirlo ha parlato anche del suo futuro professionale: «Ho fatto un corso per allenatore, a giugno ne farò un altro, ma non ho ancora deciso cosa farò. La carriera da tecnico va iniziata solo se si è convinti al 100 %».