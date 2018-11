Gomez, che gol in Atalanta-Inter! – VIDEO

El Papu Gomez ha trovato un gran gol contro l’Inter. Ecco il video della rete realizzata dall’argentino dell’Atalanta

E’ tornato El Papu Gomez! L’attaccante argentino dell’Atalanta ha chiuso in bellezza il match con l’Inter, segnando il gol del 4-1 al minuto 94. Una perla del Papu che riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia in maniera incredibile sul secondo palo con Handanovic che può solo guardare. L’argentino non segnava dalla quinta giornata, dal gol nel 2-2 contro il Milan. Ancora una volta il calciatore argentino trova un gol contro una milanese e sceglie un gran modo per interrompere il digiuno da gol che durava da quasi un mese e mezzo.