Gran Galà del Calcio 2025, Bonucci e Chiellini premiati come Legend: una reunion dal sapore di Juventus per due icone bianconere – FOTO

Bonucci e Chiellini incoronati Legend al Gran Galà del Calcio: serata speciale e reunion juventina per la storica coppia difensiva – FOTO

La città si è vestita a festa per celebrare gli “oscar” del pallone italiano. Tra i protagonisti assoluti della serata, hanno brillato Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: la storica coppia difensiva della Juventus e della Nazionale, capace di scrivere pagine indimenticabili culminate con il trionfo a Euro 2020. Per loro è arrivato il prestigioso premio Legend, un riconoscimento alla carriera che consacra due monumenti del calcio italiano.

Bonucci difende l’Italia dopo la sconfitta con la Norvegia A margine della premiazione, l’attenzione si è inevitabilmente spostata sul momento delicato della Nazionale. Reduce dal pesante 4-1 subito a San Siro contro la Norvegia, l’Italia di Gennaro Gattuso è stata condannata ai playoff per i Mondiali 2026. Bonucci ha voluto smorzare le polemiche, ribadendo la fiducia nel progetto tecnico: “Sono convinto che il percorso intrapreso col mister sia quello giusto”, ha dichiarato l’ex difensore.

Verso l’Irlanda del Nord: fiducia e compattezza L’analisi di Bonucci sulla débâcle contro Haaland e compagni è stata chiara: “C’è stato l’incidente con la Norvegia, ma questo non deve smontare la sicurezza”. Per lui si è trattato di un passo falso isolato, che non rispecchia il reale valore della rosa. Lo sguardo è già rivolto al 26 marzo 2026, quando gli Azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord nella semifinale degli spareggi. “Siamo un bel gruppo, siamo forti”, ha caricato Bonucci. “Vogliamo arrivare pronti per vincere e giocarci una grande finale”.

