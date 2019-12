Gran Galà del Calcio 2019, Paratici: «Ronaldo resta alla Juve? Senza dubbio»

Parole importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo ma non solo: l’intervento di Paratici in occasione del Gran Galà del Calcio 2019

Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport conferma la permanenza di Ronaldo alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni nel lungo intervento nel corso del Gran Galà del Calcio.

«Secondo posto in classifica? Anche in altre stagioni siamo stati in questa posizione, ma poi abbiamo recuperato. Abbiamo fatto tanti punti, l’Inter dista un solo punto ed è stata bravissima. Critiche? Siamo abituati alle grandi pressioni. Dobbiamo competere per vincere, non ci toccano. Ci infastidiscono però le critiche a Buffon. Lui, Bonucci e Chiellini sono degli eroi. Certe critiche sono strumentalizzate e troppo cattive. Ronaldo problema per la Juve? I problemi sono altri. Pensavamo meritasse il pallone d’Oro. Ronaldo ci sarà la prossima stagione? Sì, senza dubbio».