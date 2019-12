Le parole di Rocchi, presente al Gran Galà del Calcio 2019: ecco le dichiarazioni dell’arbitro di Serie A

Spazio anche a Rocchi ai microfoni di Sky Sport al Gran Galà del Calcio. Ecco l’opinione dell’arbitro di Serie A riguardo alla possibilità di un confronto con i direttori di gara al termine dei match.

«Il prossimo step è parlare dopo le partite? Noi arbitri non siamo contrari. Ci sono però contesti in cui è facile essere ascoltati e altri in cui non parlare è meglio».